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        Kocaeli'de kayıp iş insanının öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine yakalanan 7 zanlı adliyede

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan iş insanının öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 15:13 Güncelleme: 11.11.2023 - 15:13
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        Kocaeli'de kayıp iş insanının öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine yakalanan 7 zanlı adliyede
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan iş insanının öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, iş adamı Nurhan Ör'ün (55) tasarlanarak öldürülmüş olduğu yönündeki şüpheler üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla önceki gün yakalanan 6 zanlı ile soruşturma kapsamında sonradan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        1000 dakikadan fazla güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin, maddi kazanç elde etmek için İstanbul'da galeriye çağırdıkları Ör'ü darbederek ağır yaraladıklarını ve halıya sararak otomobil bagajında Kartepe'deki bir çiftliğe getirdiklerini tespit etti.

        Muhtemelen yolda hayatını kaybeden iş insanının cesedinin asit dökülerek eritildiğini belirleyen ekiplerin olaya ilişkin yakaladığı zanlılar arasında Ör'ün lise arkadaşlarının da bulunduğu öğrenildi.

        Zanlılar I.E. (55), F.G. (36), E.D. (33), C.A. (56), N.T. (61), A.T. (56) ile oğlu B.T. (29) sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Gebze ilçesinde hakkında kayıp başvurusu yapılan Nurhan Ör'ün tasarlanarak öldürülmüş olduğu yönündeki şüphe üzerine 6 zanlı önceki gün gözaltına alınmış, gözaltı sayısı daha sonra 7'ye çıkmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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