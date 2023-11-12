Kocaeli'deki "El Ele Gazze Şeridi" eyleminde 7 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu

Kocaeli'de, İsrail'in saldırılarına dikkati çekmek ve Gazze'ye destek vermek amacıyla "El Ele Gazze Şeridi" eylemi düzenlendi.

Filistin İnisiyatifinin çağrısıyla İzmit ilçesinde bir araya gelen katılımcılar, Fevziye Camisi'nden Mobesko Köprüsü'ne kadar uzanan 7 kilometrelik güzergahta insan zinciri oluşturdu.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler, omuzlarında ise kefiyeler taşıyan katılımcılar, İsrail'in saldırıları karşısında Gazze'de sürdürülen direnişe destek mesajları verdi.

Eylem katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere, Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını söyledi.

Büyükakın, bugün ve daha önce yapılan eylemlerde Filistin'deki zulme karşı omuz omuza durduklarını, Filistinlilerin yanında olduklarını her seferinde duyurduklarını belirterek, eylemlerle netice alınamayacağı şeklindeki görüşlere katılmadığını ifade etti.

Kamuoyu tepkisinin dünyanın dört bir yanında yayılmakta olduğunu sevinerek gördüklerini vurgulayan Büyükakın, "Birçok ülkede insanlar seslerini yükseltmeye başladılar. Bunun hiç durmaması lazım. Sürekli olarak hatırlatmaya devam etmemiz lazım. Ta ki Filistin 1967 sınırlarına kavuşana kadar. İsrail o sınırlara geri çekilene kadar bu mücadelenin durmadan devam etmesi lazım." dedi.

Zulüm sona erene kadar eylemlerin kararlılıkla devam etmesi gerektiğini vurgulayan Büyükakın, bugün gerçekleştirilen eyleme katılanlara teşekkür etti.