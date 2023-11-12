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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 21:13 Güncelleme: 12.11.2023 - 21:13
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli Stadyumu

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Güner Mumcu Taştan, Göktuğ Hazar Erel

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 76 Atabey Çiçek), Candeias, Beridze, Atila Turan, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 46 Mert Çölgeçen), Amaral (Dk. 87 Mesut Can Tunalı), Burak Öksüz (Dk. 46 Yusuf Abdioğlu), Oğuz Ceylan (Dk.90+3 Kouakou), Douglas Tanque

        Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan (Dk. 6 Hasan Hüseyin Akınay), Kerem Kalafat, Ologo, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 67 Murat Yıldırım), Nalepa, Geraldo (Dk. 81 Suat Kaya), Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 67 Ahmet İlhan Özek), Ahmet Sağat (Dk. 81 Sinan Kurumuş)

        Goller: Dk. 66, Dk. 90+5 Douglas Tanque (Kocaelispor), Dk. 70 Ahmet Sağat (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 22 Burak Öksüz, DK. 60 Emir Ortakaya, Dk. 81 Atila Turan (Kocaelispor), Dk. 29 Geraldo, Dk. 61 Kerem Kalafat, Dk. 90+1 Erkan Kaş, Dk. 90+5 Zargo Toure (Ahlatcı Çorum FK)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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