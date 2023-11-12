Stat:YıldızEntegre Kocaeli Stadyumu

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Güner Mumcu Taştan, Göktuğ Hazar Erel

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 76 Atabey Çiçek), Candeias, Beridze, Atila Turan, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 46 Mert Çölgeçen), Amaral (Dk. 87 Mesut Can Tunalı), Burak Öksüz (Dk. 46 Yusuf Abdioğlu), Oğuz Ceylan (Dk.90+3 Kouakou), Douglas Tanque

Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan (Dk. 6 Hasan Hüseyin Akınay), Kerem Kalafat, Ologo, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 67 Murat Yıldırım), Nalepa, Geraldo (Dk. 81 Suat Kaya), Erkan Kaş, Ozan Sol (Dk. 67 Ahmet İlhan Özek), Ahmet Sağat (Dk. 81 Sinan Kurumuş)

Goller: Dk. 66, Dk. 90+5 Douglas Tanque (Kocaelispor), Dk. 70 Ahmet Sağat (Ahlatcı Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 22 Burak Öksüz, DK. 60 Emir Ortakaya, Dk. 81 Atila Turan (Kocaelispor), Dk. 29 Geraldo, Dk. 61 Kerem Kalafat, Dk. 90+1 Erkan Kaş, Dk. 90+5 Zargo Toure (Ahlatcı Çorum FK)

KOCAELİ

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