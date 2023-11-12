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        Kocaelispor-Çorum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Ahlatcı Çorum FK'yi 2-1 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, 3 puanı hak ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 23:41 Güncelleme: 12.11.2023 - 23:56
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        Kocaelispor-Çorum FK maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Ahlatcı Çorum FK'yi 2-1 yenen Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, 3 puanı hak ettiklerini söyledi.

        Sağlam, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, müsabakanın ilk yarısını, sezon başından beri oynadıkları tüm maçlar içinde 'en kötü 45 dakika' olarak değerlendirdi.

        Kadro kalitesi ve zenginliği bakımından ligde 4-5 iyi takımdan birisinin Ahlatcı Çorum FK olduğuna işaret eden Sağlam, rakiplerinin deplasman karnesinin iyi olduğunu, tam bir deplasman takımı gibi oynadığını kaydetti.

        Rakibe kolay top kaptırdıklarını, basit pas hatalarıyla rakibin işini kolaylaştırdıklarını, top kaptırdıktan sonra da reaksiyon gösterip baskı yapamadıklarına değinen Sağlam, orta sahadaki adam paylaşımlarının kötü olması, kaptırılan topların ardından dönüşlerin yavaş olması nedeniyle maçın ilk yarısının kendileri adına sıkıntılı geçtiğini aktardı.

        Devre arası bazı hamleleri olduğunu ve ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Sağlam, "Hem değişiklik hem de oyuncularımızın mahcubiyeti ikinci yarıya reaksiyon göstermelerine sebep oldu, iyi başladık. Kocaelispor gibi oynamaya başladık." diye konuştu.

        Sonrasında oyunda hakimiyeti sağladıklarını ve pozisyonlar bulmaya başladıklarına dikkati çeken Sağlam şöyle konuştu:

        "Kazanmamız gereken bir karşılaşmayı iki hafta önce Gençlerbirliği karşısında nasıl son dakikalarda verdiysek bugün de futbolun şanslı tarafı bizimle beraber oldu. İkinci yarıda ortaya koyduğumuz mücadele ve oyunun karşılığında hak ettiğimiz üç puanı aldık diyebiliriz. Bundan sonraki karşılaşmalar çok kolay geçmeyecek. Her şeye rağmen bugün alınan üç puan bizim için bir eşik atlama puanıdır. Yani bir kırılma maçıydı bu. Şimdi önümüzde on beş günlük ara var. Hem bu arayı moralli geçirmek, motivasyonumuzun biraz daha artmış olduğu bir şekilde geçirmek açısından önemli. Şükürler olsun ki başımızı önümüze eğip buradan çıkmıyoruz."

        Sağlam, takımını desteklemek için stada gelen taraftara da teşekkür etti.

        - Ahlatcı Çorum FK cephesi

        Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta da göreve hafta başında başladığı takımla dört gün antrenman yapıp Kocaeli deplasmanına geldiğine değinerek, dört günün sonunda oyuncuların kendisini dinlediğini, odaklandıklarını ve sahada yapmak istediklerini harfiyen yerine getirdiklerini görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Kocaelispor karşısında yenilgiyi 'talihsizlik' olarak değerlendirdiğini dile getiren Özbalta, şu ifadeleri kullandı:

        "Bazen böyle oluyor. Talihsizlik olabiliyor. Takım savunmasını da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bizim açımızdan fena bir oyun olmadı. Bu kısa dilimde gelebilecek nokta açısından 'ileride bu takım bize neler verebilir, ne mesajlar verebilir' diye bir baktığımızda, bu takım gerçekten iyi şeyler yapacaktır."

        Oyundan, mücadeleden memnun olduğunu aktaran Özbalta, sezon sonu hedefleri olduğunu, sezonu güzel bir noktada bitireceklerinin sinyalini Kocaelispor maçında aldıklarını kaydetti.

        "Taraftar iyiydi. Zevkli bir karşılaşma oldu diye düşünüyorum." diye konuşan Özbalta, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Çünkü savunma yapmaya gelmedik buraya. Savunma yapmaya çalışan takım, bu seyircinin önünde kendi kalesinden pas yaparak çıkmaya çalışmaz. Her çıkışımızda da karşı kaleye gidebildik ve başarılı olabildik. Buraya gelen Çorumspor taraftarının desteğine devam etmesini istiyorum. İsterdik ki buradan en kötü bir puanla dönelim ama olmadı. İnşallah diğer haftalarda bunu telafi etmek istiyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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