Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, Körfez ve İzmit ilçelerinde durdurulan iki araçta yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan C.Ş. ve A.E. de işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.