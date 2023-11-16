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        Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:17 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:17
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        Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, Körfez ve İzmit ilçelerinde durdurulan iki araçta yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan C.Ş. ve A.E. de işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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