Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

        Kocaeli'de sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:51 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Aralarında tıp fakültesi öğrencileri, doktorlar, hemşireler, tekniker, teknisyenler ve vatandaşların bulunduğu grup, ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail'in saldırılarını kınayan dövizlerle Kocaeli Üniversitesi Hastanesi önünde toplandı.

        Gruptakiler adına basın açıklaması yapan Perihan Erdoğan, İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çevirdiğini belirterek, Gazze halkının, en temel insani haklarından mahrum bırakıldığını ve sivillerin hedef alındığı askeri harekatlarla katliama tabi tutulduğunu söyledi.

        Yüzlerce hasta ve yaralının olduğu, binlerce yerinden edilmiş sivilin sığındığı hastanelerin bombalandığını anımsatan Erdoğan, daha sonra İsrail askerleri tarafından buraların işgale uğradığına dikkati çekti.

        Erdoğan, hastanelere, hasta ve sağlık çalışanlarına yönelik işlenen suçların, tüm insanlık adına büyük üzüntü ve utanç sebebi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bugün 17 Kasım Dünya Prematüre Bebek Günü. Bugünlerde İsrail'in uyguladığı insanlık dışı ambargosu sebebiyle Gazze'ye yakıt ve elektrik tedariki kesilmiş, hastaneler hizmet veremez duruma gelmiştir. Bu durumdan en çok etkilenenlerin başında prematüre bebekler gelmektedir. Elektrik kesintisi sebebiyle yenidoğan yoğun bakım servisindeki bebekler kuvözlerden çıkarılmak zorunda kalınmış ve en son aktarılan bilgiye göre 6 bebek bu sebepten hayatını kaybetmiştir. Şu an 130 prematüre bebek aynı sebepten ölüm riskiyle karşı karşıyadır."

        - "Onurlu Gazze halkının mücadelesini selamlıyoruz"

        Zor şartlara rağmen Gazze'deki meslektaşlarının bir hayatı daha kurtarabilmek için bombalar altında tüm gücüyle çalışmaya devam etiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Bizler hekim ve hekim adayları, hemşire, ebe ve sağlık çalışanları olarak işgalci İsrail'in, Gazze'de hastaneleri, hastaları, bebekleri, çocukları, yaralıları, sağlık çalışanlarını ve tüm sivilleri hedef alan barbar saldırılarını lanetliyoruz. Yaşanan bu soykırım karşısında sessiz ve duyarsız kalan yığınlardan da beri olduğumuzu ilan ediyoruz. Başta meslektaşlarımız olmak üzere vicdan sahibi tüm insanlara, bu soykırıma karşı eliyle, diliyle ve kalbiyle karşı olmaya yönelik çağrıda bulunuyoruz. Bugün Gazze'de kuvözler bebeklere mezar oluyor, Gazze'de sadece bebekler değil insanlık ölüyor."

        Erdoğan, hekim ve sağlık çalışanları olarak, Gazze'deki meslektaşlarını ve kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla çocuğuyla direnişe devam eden onurlu Gazze halkının mücadelesini selamladıklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Korkunç olay! Isıtıcıdan çıktı! Alevler bebeği aldı!
        Korkunç olay! Isıtıcıdan çıktı! Alevler bebeği aldı!
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Ölü bulunan bebekle ilgili yeni gelişme!
        Ölü bulunan bebekle ilgili yeni gelişme!
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Kimyasal sızıntıdan etkilenen 14 kargo çalışanı gözlem altında
        Kimyasal sızıntıdan etkilenen 14 kargo çalışanı gözlem altında
        Kocaeli'de bisikletin pedalına ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı
        Kocaeli'de bisikletin pedalına ayağı sıkışan çocuk kurtarıldı
        İki aylıkken sahiplenilen köpek "Mila" gençlik merkezinde 7. yaşına girdi
        İki aylıkken sahiplenilen köpek "Mila" gençlik merkezinde 7. yaşına girdi
        Öğretim üyesi Erdoğan: Eski istinat duvarlarını gözlem altında tutmalıyız
        Öğretim üyesi Erdoğan: Eski istinat duvarlarını gözlem altında tutmalıyız
        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        AK Parti'li Şen: Şehirler kültür, sanat, edebiyat tesislerinin olduğu şehir...
        AK Parti'li Şen: Şehirler kültür, sanat, edebiyat tesislerinin olduğu şehir...