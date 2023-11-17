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        Kocaeli'de ormanlık alandaki içi boş havuzda mahsur kalan ayı yavrusu kurtarıldı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ormanlık alanda bulunan içi boş beton havuza düşen ayı yavrusu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:34 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:34
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        Kocaeli'de ormanlık alandaki içi boş havuzda mahsur kalan ayı yavrusu kurtarıldı
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ormanlık alanda bulunan içi boş beton havuza düşen ayı yavrusu kurtarıldı.

        Samanlı Dağları'nın eteklerindeki Yuvacık Kirazdere mevkisinde ayı seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan taramada ormanlık alanda bulunan atıl haldeki içi boş beton havuzda ayı yavrusunun mahsur kaldığı tespit edildi. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşılan ayı yavrusu, havuzun içine uzatılan merdivenden çıkarak ormanda gözden kayboldu.

        Ormanya Sorumlu Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran, gazetecilere, bölgede ayı yavrusunun annesinin de bulunduğunu belirterek, jandarma ekiplerinin güvenliklerini sağladığını söyledi.

        Dron yardımıyla bölgede araştırma yapıp operasyonu planladıklarını anlatan Nalkıran, şunları kaydetti:

        "2 metre derinliğinde havuzdu. Ormanda böyle bir havuzun olması bizi düşündürdü, belediye ekipleri bunu araştıracaklarını söyledi. Havuza merdiven indirmeden önce yavru ayının sağlık sorunu olup olmadığını araştırdık, inceledik. Sağlığında problem olmadığını düşündüğümüz zaman merdiveni koyduk, zaten 'Beni kurtarın.' diye gözümüzün içine bakıyordu. Merdiveni koyar koymaz hemen tırmanıp oradan ormanın içine annesinin ve kardeşinin yanına koşarak gitti."

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