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        Kocaeli'de bir dairenin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir dairenin mutfağında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 20:18 Güncelleme: 18.11.2023 - 20:42
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        Kocaeli'de bir dairenin mutfağında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir dairenin mutfağında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Tepecik Mahallesi İnönü Caddesi'nde 9 katlı Köseoğlu Apartmanı'nın 3. katında G.S'ye ait evin mutfağında ocakta yemek yapıldığı sırada yangın çıktı.

        Yoğun dumanı fark eden bina sakinleri, itfaiyeye haber verdi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alarak söndürülen yangında, evin mutfak kısmında hasar oluştu.

        İtfaiye ekipleri, sağlık ekiplerinin yardımıyla binadaki yaşlıları tahliye etti.

        Yoğun duman nedeniyle konutlarından ayrılan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından evlerine döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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