Kocaeli'de bir dairenin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir dairenin mutfağında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Tepecik Mahallesi İnönü Caddesi'nde 9 katlı Köseoğlu Apartmanı'nın 3. katında G.S'ye ait evin mutfağında ocakta yemek yapıldığı sırada yangın çıktı.

Yoğun dumanı fark eden bina sakinleri, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alarak söndürülen yangında, evin mutfak kısmında hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri, sağlık ekiplerinin yardımıyla binadaki yaşlıları tahliye etti.

Yoğun duman nedeniyle konutlarından ayrılan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından evlerine döndü.

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