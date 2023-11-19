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        Kocaeli'de darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir grup tarafından darbedilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 09:27 Güncelleme: 19.11.2023 - 09:27
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        Kocaeli'de darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir grup tarafından darbedilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Osmanyılmaz Mahallesi Kızılay Caddesi'ndeki otoparkta henüz belirlenemeyen nedenle Ahmet Y. ile kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi arasında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen Ahmet Y, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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