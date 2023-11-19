Kocaeli'de darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir grup tarafından darbedilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir grup tarafından darbedilen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Osmanyılmaz Mahallesi Kızılay Caddesi'ndeki otoparkta henüz belirlenemeyen nedenle Ahmet Y. ile kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen Ahmet Y, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.