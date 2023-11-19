ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:ŞehitPolis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Tolga Edis, Mustafa Candemir Tabak, Kadir Giray Esen

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 14, Ivanova 3, Calhoun 12, Ayşe Cora 14, Hande Kuzu 2, Özge Özışık 11, Ezgi Manlacı, Nared 13, Ferda Yıldız

Beşiktaş: Lazic 6, Krivacevic 4, Elif Bayram 14, Nogic 20, Li 10, Hatice Sönmez 6, Melek Uzunoğlu

1. Periyot: 20-19

Devre: 33-29

3. Periyot: 47-50

KOCAELİ

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