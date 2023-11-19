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        Uluslararası Sezai Karakoç Günleri sona erdi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 9 ülkeden 80'i aşkın sanatçının katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Sezai Karakoç Günleri" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 20:44 Güncelleme: 19.11.2023 - 20:58
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        Uluslararası Sezai Karakoç Günleri sona erdi
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 9 ülkeden 80'i aşkın sanatçının katılımıyla düzenlenen "Uluslararası Sezai Karakoç Günleri" sona erdi.

        Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve mütefekkir Karakoç, vefatının 2. yılında Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

        Etkinliğin son gününde yazar İsmail Kılıçarslan'ın moderatörlüğünde "Sezai Karakoç'un Türkiye'si" isimli özel oturuma katılan AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Karakoç gibi zihinlerin bir konuda uzmanlığı olan ya da bir konuya odaklanan değil, insan ile hayata dair her şeyle ilgilenen ve kendi düşüncesini inşa etmeye çalışan zihinler olduğunu söyledi.

        Karakoç'un kendisini Doğu veya Batı medeniyetine ait görmediğine dikkati çeken Ünal, "Karakoç Doğu'yu ayrı Batı'yı ayrı tanımlar ama bunun dışında üçüncü bir medeniyet tanımı vardır. İslam, hakikat ve kalp medeniyeti dediği bizim Hazreti Adem'den gelen nebevi ahlakın, nübüvvetin medeniyetidir" diye konuştu.

        Ünal, Karakoç'un insanları etkilemekle ilgilenmeyen birisi olduğunu dile getirerek, "Bu ne muhteşem özgürlüktür. Bir insanın başkalarını etkilemek gibi bir kaygısının olmamasının nasıl bir özgürlük olduğunu düşündüğümüzde Sezai Karakoç'u anlamaya başlarız." ifadelerini kullandı.

        Yazar Selahattin Yusuf da katılımcılara Seza Karakoç ile anılarını anlattı.

        Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve vatandaşlar katıldı.

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