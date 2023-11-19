Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki seferler iptal edildi Kocaeli'de olumsuz hava şartlarından dolayı hasar gören Hereke Vapur İskelesi'ndeki feribot seferlerinin, ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

Kocaeli'de olumsuz hava şartlarından dolayı hasar gören Hereke Vapur İskelesi'ndeki feribot seferlerinin, ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hereke Vapur İskelesi'nde meydana gelen hasar nedeniyle Hereke-Karamürsel, Karamürsel-Hereke seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün iptal edilen diğer seferler ise hava koşullarının düzelmesinin ardından normal seyrinde yapılacak.