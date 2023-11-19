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        Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki seferler iptal edildi

        Kocaeli'de olumsuz hava şartlarından dolayı hasar gören Hereke Vapur İskelesi'ndeki feribot seferlerinin, ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 20:56 Güncelleme: 19.11.2023 - 20:56
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        Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki seferler iptal edildi
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        Kocaeli'de olumsuz hava şartlarından dolayı hasar gören Hereke Vapur İskelesi'ndeki feribot seferlerinin, ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hereke Vapur İskelesi'nde meydana gelen hasar nedeniyle Hereke-Karamürsel, Karamürsel-Hereke seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün iptal edilen diğer seferler ise hava koşullarının düzelmesinin ardından normal seyrinde yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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