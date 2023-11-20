Kocaeli'de galvaniz fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde galvaniz fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokak'taki galvaniz fabrikasının çatı kısmında kızgın yağ parlamasından kaynaklı yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında başından hafif yaralanan işçi Kadir K, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

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