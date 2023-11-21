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        Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 18:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 18:22
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        Kocaeli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Dün, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ferah Sokak'taki tatlıcıda çalışan Hasan Şen'in (19), iş yerine gelen İ.A. ve A.G. ile aralarında çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin aranan zanlılar polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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