Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki seferler yeniden başlayacak
Kocaeli'de olumsuz hava şartlarından dolayı hasar gördüğü için durdurulan Hereke Vapur İskelesi'ndeki feribot seferleri, onarım çalışmalarının ardından yarın yeniden başlayacak.
Kocaeli'de olumsuz hava şartlarından dolayı hasar gördüğü için durdurulan Hereke Vapur İskelesi'ndeki feribot seferleri, onarım çalışmalarının ardından yarın yeniden başlayacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşullarından dolayı hasar gören Hereke Vapur İskelesi'ndeki onarımın tamamlandığı Karamürsel-Hereke, Hereke-Karamürsel deniz ulaşım seferlerinin yarından itibaren devam edeceği bildirildi.
19 Kasım'da iskelede meydana gelen hasar nedeniyle seferler geçici olarak iptal edilmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.