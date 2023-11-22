Kocaeli'de kız öğrencinin darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir lisede kız öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından akran zorbalığına uğraması ve darbedilmesiyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir lisede kız öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından akran zorbalığına uğraması ve darbedilmesiyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

İlçedeki bir lisede eğitim gören kız öğrencinin sınıf arkadaşları tarafından darbedilmesine ilişkin görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

Müdürlük tarafından konuyla ilgili idari soruşturma başlatılırken, olaya karışan 3 öğrencinin Derince Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alındığı öğrenildi.