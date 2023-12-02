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        AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı

        AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ve son etap yarışları, Kocaeli'de start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 18:41 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:50
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        AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı
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        AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ve son etap yarışları, Kocaeli'de start aldı.

        Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde ICRYPEX ana sponsorluğunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarışlarda, Maxi Grup'ta 3, Süper Grup'ta ise 7 sporcu mücadele ediyor.

        Organizasyon, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlarla devam etti.

        İlk gün, sıralama turlarının ardından Maxi Grup ve Süper Grup ilk yarışlarının koşulmasıyla tamamlanacak.

        Organizasyon, yarın gruplardaki ikinci yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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