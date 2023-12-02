AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı
AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ve son etap yarışları, Kocaeli'de start aldı.
AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 5. ve son etap yarışları, Kocaeli'de start aldı.
Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde ICRYPEX ana sponsorluğunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarışlarda, Maxi Grup'ta 3, Süper Grup'ta ise 7 sporcu mücadele ediyor.
Organizasyon, idari ve teknik kontrollerin ardından antrenmanlarla devam etti.
İlk gün, sıralama turlarının ardından Maxi Grup ve Süper Grup ilk yarışlarının koşulmasıyla tamamlanacak.
Organizasyon, yarın gruplardaki ikinci yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.
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