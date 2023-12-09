Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yangın çıkan iş yerinde hasar oluştu.

Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokak'taki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İçerisinde yol çizgisi boyamasında kullanılan malzemelerin bulunduğu iş yerindeki yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde hasar meydana hale geldi.