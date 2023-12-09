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        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yangın çıkan iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:44 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:44
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        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yangın çıkan iş yerinde hasar oluştu.

        Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokak'taki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İçerisinde yol çizgisi boyamasında kullanılan malzemelerin bulunduğu iş yerindeki yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde hasar meydana hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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