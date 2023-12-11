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        Kocaeli'de kuzeni tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuzeni tarafından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:30 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:30
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        Kocaeli'de kuzeni tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuzeni tarafından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Barış Mahallesi'nde bulunan Gebze Kamyoncular Garajı'nda, amca çocukları Durmuş P. (45) ve Şenol P. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Durmuş P, kuzeni Şenol P'yi silahla sol bacağından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Şenol P, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Durmuş P'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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