Kocaeli'de kuzeni tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuzeni tarafından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuzeni tarafından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Barış Mahallesi'nde bulunan Gebze Kamyoncular Garajı'nda, amca çocukları Durmuş P. (45) ve Şenol P. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Durmuş P, kuzeni Şenol P'yi silahla sol bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Şenol P, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Durmuş P'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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