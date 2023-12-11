Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kimyasal ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangında soğutma çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Barış Mahallesi'ndeki lojistik deposunda önceki gün çıkan ve çok sayıda ekibin müdahalesiyle yaklaşık 8 saatte kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalar sürüyor.

Yaklaşık 21 bin metrekare alanı kapsayan depoda iş makineleriyle ayrıştırma işlemi yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de alanda soğutma çalışması yürütüyor.

Gebze ilçesi Barış Mahallesi'ndeki lojistik depoda 9 Aralık'ta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.