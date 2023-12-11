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        Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kimyasal ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangında soğutma çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:06 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:08
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        Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kimyasal ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangında soğutma çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

        Barış Mahallesi'ndeki lojistik deposunda önceki gün çıkan ve çok sayıda ekibin müdahalesiyle yaklaşık 8 saatte kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalar sürüyor.

        Yaklaşık 21 bin metrekare alanı kapsayan depoda iş makineleriyle ayrıştırma işlemi yapılıyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de alanda soğutma çalışması yürütüyor.

        Gebze ilçesi Barış Mahallesi'ndeki lojistik depoda 9 Aralık'ta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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