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        Kocaeli'de hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:38
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        Kocaeli'de hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        "Kasten yaralama" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan M.P, (53) düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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