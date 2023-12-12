Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin kıyı kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu'nun da büyük kesimi kar yağışlı olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 07:28 Güncelleme: 12.12.2023 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak ve kar var!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu,Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bugün (Salı) Kıyı Ege, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 12°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 11°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 16°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 17°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 16°

        Bursa

        Kısmen Güneşli

        Adana

        Kısmen Güneşli 17°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 14°

        Gaziantep

        Yağmurlu 13°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        #son dakika haberi
        #meteoroloji
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Epic Games, Google'a açtığı davayı kazandı
        Epic Games, Google'a açtığı davayı kazandı
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Başkandan hakeme saldırı!
        Başkandan hakeme saldırı!
        İşte utanç görüntüleri
        İşte utanç görüntüleri
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        "Kabul edilemez!"
        "Kabul edilemez!"
        Faruk Koca için gözaltı kararı!
        Faruk Koca için gözaltı kararı!
        İşte Halil Umut Meler'in sağlık durumu!
        İşte Halil Umut Meler'in sağlık durumu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakem saldırısına sert tepki!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakem saldırısına sert tepki!
        Otomobil iki TIR arasında sıkıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Otomobil iki TIR arasında sıkıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Şimşek: Yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı Haziran ayında görülecek
        Şimşek: Yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı Haziran ayında görülecek
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        ABD'den İsrail'e: Endişeliyiz
        ABD'den İsrail'e: Endişeliyiz
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!