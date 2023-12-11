Anadolu Otoyolu'nda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Dilovası geçişinde meydana gelen zincirleme kaza, Ankara yönünde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Otoyolun Ankara istikameti Diliskelesi mevkisinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Kazada hafif yaralanan 2 kişi, ambulansta tedavi edildi.

Güzergahta tek şeridin kapanması nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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