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        Anadolu Otoyolu'nda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Dilovası geçişinde meydana gelen zincirleme kaza, Ankara yönünde ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 18:26 Güncelleme: 11.12.2023 - 18:27
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        Anadolu Otoyolu'nda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Dilovası geçişinde meydana gelen zincirleme kaza, Ankara yönünde ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Otoyolun Ankara istikameti Diliskelesi mevkisinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

        Kazada hafif yaralanan 2 kişi, ambulansta tedavi edildi.

        Güzergahta tek şeridin kapanması nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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