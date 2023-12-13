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        Kocaeli'de tersanede batan yüzer havuzdaki 24 kişi kurtarıldı

        Kocaeli'de tersanede batan yüzer havuzdaki 24 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:45
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        Kocaeli'de tersanede batan yüzer havuzdaki 24 kişi kurtarıldı
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        Kocaeli'de tersanede batan yüzer havuzdaki 24 kişi kurtarıldı.

        Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi'ndeki özel bir tersanede gemi bakımı yapılan yüzer havuza yat alınması sırasında, pompa arızası meydana geldi.

        Bu sırada 24 kişinin içinde bulunduğu yüzer havuz battı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kılavuz kaptan dahil 24 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

        Olayda hafif yaralanan 2 personel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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