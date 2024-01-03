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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:23
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Otoyolda İstanbul yönüne giden plastik ham maddesi ve streç film yüklü 33 FAZ 85 plakalı tır, İzmit ilçesi Alikahya mevkisinde devrildi.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünün trafiğe kapanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.

        Tırın çekilmesinin ardından trafik akışı sağ şeritten kontrollü sağlanırken, sol şeride savrulan malzemelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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