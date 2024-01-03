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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde radar uygulaması (2)- Yeniden

        KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı'nca Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırları içindeki yol güzergahında 24 saat radar uygulamasına başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:28 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:30
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde radar uygulaması (2)- Yeniden
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        KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı'nca Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırları içindeki yol güzergahında 24 saat radar uygulamasına başlandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırları içinde yer alan yol güzergahında 24 saat radar uygulaması yapılmasına karar verdi. Bu kapsamda jandarma trafik ekipleri, otoyol üzerinde radar uygulamasına başladı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobiller için 140 kilometre, minibüs ve otobüsler için 100 kilometre, kamyonetler için 95 kilometre, kamyon ve TIR'lar için 90 kilometre hız sınırı bulunurken, bu hız sınırını yüzde 10'dan fazla aşan sürücülere ceza kesilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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