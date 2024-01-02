Kocaeli'de vinçle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vinçle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Akmeşe-İzmit yolunda seyreden Mahmut Akkuş idaresindeki 41 ABP 464 plakalı otomobil, Karaabülbaki Mahallesi mevkisinde, M.S.E'nin kullandığı 41 AKA 437 plakalı elektrik bakım ve onarımında kullanılan vinçle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Akkuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akkuş'un cenazesi, cenaze nakil aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ulaşıma kapatılan kara yolunda, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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