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        Kocaeli'de vinçle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vinçle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 18:10 Güncelleme: 02.01.2024 - 18:16
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        Kocaeli'de vinçle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vinçle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Akmeşe-İzmit yolunda seyreden Mahmut Akkuş idaresindeki 41 ABP 464 plakalı otomobil, Karaabülbaki Mahallesi mevkisinde, M.S.E'nin kullandığı 41 AKA 437 plakalı elektrik bakım ve onarımında kullanılan vinçle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Akkuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Akkuş'un cenazesi, cenaze nakil aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Ulaşıma kapatılan kara yolunda, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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