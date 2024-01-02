Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimliğine atanan Bahri Elmas görevine başladı

Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimliğine atanan Doç. Dr. Bahri Elmas görevine başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başhekimlik odasında gerçekleştirilen devir teslim töreninde Elmas, görevi, vekaleten yürüten Doç. Dr. Ahmet Demirkıran'dan devraldı.

Elmas, kendisini bu göreve layık gören Sağlık Bakanlığına ve Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ile yönetim ekibine teşekkürlerini iletti.

Pehlevan, yaptığı konuşmada, "Öncelikle Kocaeli Şehir Hastanesi Kurucu Başhekimi ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcımız Op. Dr. Aziz Çardak'a ve görevi bir süredir vekaleten yürüten Doç. Dr. Ahmet Demirkıran'a gerçekleştirmiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Doç. Dr. Bahri Elmas'a yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Pehlevan, Çardak ve Demirkıran'a katkılarından dolayı çiçek ve plaket takdim etti.