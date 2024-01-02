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        Eski eşinin vurduğu kadın hastanede öldü

        KOCAELİ'de eski eşi Yasin Denizedalan (44) tarafından pompalı tüfek ile vurulan Arzu Çınar (46), hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli gözaltına alınıp, tutuklanırken, araya girerken yaralanan arkadaşı Kadir U. tedavisi sonrası taburcu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:51 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:55
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        Eski eşinin vurduğu kadın hastanede öldü
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        KOCAELİ'de eski eşi Yasin Denizedalan (44) tarafından pompalı tüfek ile vurulan Arzu Çınar (46), hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli gözaltına alınıp, tutuklanırken, araya girerken yaralanan arkadaşı Kadir U. tedavisi sonrası taburcu oldu.

        Olay, dün akşam saatlerinde Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Kadir U. ile otomobilde seyir halinde olan Yasin Denizedalan, yolda gördüğü eski eşi Arzu Çınar'ın yanına gitti. İkili arasında başlayan tartışmanın ardından Denizedalan, araca dönüp aldığı pompalı tüfek ile Çınar'a ateş etti. Çınar ile şüpheliye engel olmak isteyen arkadaşı Kadir U. yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Şüpheli yakalanırken, Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çınar gece saatlerinde hayatını kaybetti. Kadir U. tedavi sonrası taburcu edilirken, şüpheli polisteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme ve yaralama' suçundan tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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