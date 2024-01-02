Fabrika sahibinin işçinin yüzüne kağıt fırlatmasına inceleme KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde galvaniz fabrikasının sahibi S.T., yanına çağırdığı işçisinin yüzüne kağıt fırlatıp, hakaret etti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, işçilerin şikayeti üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olayla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi.

KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde galvaniz fabrikasının sahibi S.T., yanına çağırdığı işçisinin yüzüne kağıt fırlatıp, hakaret etti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, işçilerin şikayeti üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olayla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi.

Kocaeli´nin Kartepe ilçesinde bir galvaniz fabrikasının sahibi S.T., çalışanını yanına çağırdı. İşçi, elindeki kağıdı vereceği sırada ayağa kalkan S.T., bir anda sinirlenerek kağıtların bir kısmını yere attı. Kağıtların kalan kısmını işçinin yüzüne atan S.T., daha sonra bağırıp, hakaret etti. Olayın nedeni öğrenilemezken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından işçilerin şikayeti üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi.

Bu arada, geçen yıl aralık ayında aynı fabrikada işçilere kışlık kıyafet verilmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemi de yapılmıştı.