Kocaeli'de muhtarlardan depremin vurduğu Hatay'da yapılacak okul için bağış seferberliği Kocaeli'de muhtarlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'da yapılacak okul için başlatılan kampanyaya 151 bin 550 lira bağış yaptı.

Kocaeli'de muhtarlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'da yapılacak okul için başlatılan kampanyaya 151 bin 550 lira bağış yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerin ardından afetzedelere yardım amacıyla kurulan Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu, Belediyenin desteği ve hayırseverlerin bağışıyla Hatay'da kurulan rehabilitasyon merkezinin ardından şimdi de okul yaptırmak için kolları sıvadı.

Başlatılan bağış kampanyasına katılan mahallelerin muhtarları, okulun yapımında kullanılması amacıyla 151 bin 550 lira bağış topladı.

Bu kapsamda Muhtarhane'de gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu Başkanı Sevim Pekyürür ve ilçelerin muhtar dernekleri başkanları katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, platform üyelerine ve yardım kampanyasına destek veren mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

Platform Başkanı Sevim Pekyürür de özellikle yıkımdan en çok etkilenen Hatay ve Antakya'ya yardım etmek amacıyla platformu kurduklarını belirtti.

Bölgede 4 kente hizmet veren rehabilitasyon merkezi kurulmasına önayak olduklarını anlatan Pekyürür, "Daha sonra okula ihtiyaç olduğunu gördük. Okul yapılması fikrini Başkanımız Tahir Büyükakın'a ilettiğimizde, 'Siz okulu yapmaya başlayın, ben geri kalanın desteğini veririm' dedi. Kampanya için gece düzenledik. Muhtarlarımız gecede destek verdi ama 'Biz bir daha destek vermek istiyoruz' dediler. İkinci kez bağışta bulundular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Okulun arsasını Hatay Valiliğinin verdiğini bildiren Pekyürür, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında hizmete başlaması planlanan okulda kütüphane, konferans salonu ve bilgisayar odası bulunacağını kaydetti.

Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ovacık Mahalle Muhtarı İlhan Altıntaş, muhtarlardan toplanan ve platformun hesabına yatırılan bağışın dekontunu, platform başkanı Pekyürür'e teslim etti.