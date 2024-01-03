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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda hız sınırını ihlal eden sürücülere 13 milyon 249 bin 523 lira ceza

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2023'te hız sınırını ihlal eden 10 bin 423 sürücüye, 13 milyon 249 bin 523 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:33 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:43
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda hız sınırını ihlal eden sürücülere 13 milyon 249 bin 523 lira ceza
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2023'te hız sınırını ihlal eden 10 bin 423 sürücüye, 13 milyon 249 bin 523 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

        Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, otoyolda, otomobillere saatte 140, minibüs ve otobüslere saatte 100, kamyonetlere saatte 95 kilometre, kamyonlara saatte 90 kilometre hız sınırı uygulandığı belirtildi.

        Bu hız sınırlarını yüzde 10'dan fazla aşan sürücüler için trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendiği anlatılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin, 2023'te otoyolda radarla 2 bin 639 saat hız denetimi faaliyeti gerçekleştirdiği aktarıldı.

        Açıklamada, bu denetimler sırasında hız sınırı ihlali yapan 10 bin 423 araç sürücüsüne, 13 milyon 249 bin 523 lira idari para cezası verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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