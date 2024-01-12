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        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 farklı evden hırsızlık yaptığı ileri sürülerek gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 18:47 Güncelleme: 12.01.2024 - 18:47
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        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 farklı evden hırsızlık yaptığı ileri sürülerek gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 3 farklı evden 2 cep telefonu, laptop, saat, kredi kartları ve ziynet eşyaları çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Yapılan çalışma sonucu polis, şüpheli E.M'yi düzenlediği operasyonla Gölcük'te gözaltına aldı.

        Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen birçok ziynet eşyası ve 2 cep telefonu, sahiplerine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.M, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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