Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 farklı evden hırsızlık yaptığı ileri sürülerek gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 farklı evden hırsızlık yaptığı ileri sürülerek gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 3 farklı evden 2 cep telefonu, laptop, saat, kredi kartları ve ziynet eşyaları çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucu polis, şüpheli E.M'yi düzenlediği operasyonla Gölcük'te gözaltına aldı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen birçok ziynet eşyası ve 2 cep telefonu, sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.M, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.
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