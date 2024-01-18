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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:10
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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        İzmit ilçesinde bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 570 adet elektronik sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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