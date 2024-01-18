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        Kocaeli Valisi Yavuz, İMES OSB'de incelemelerde bulundu

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dilovası ilçesinde bulunan İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:09 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:09
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        Kocaeli Valisi Yavuz, İMES OSB'de incelemelerde bulundu
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dilovası ilçesinde bulunan İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etti.

        OSB'deki metal, makina ve akışkan kontrol teknolojileri alanında üretim yapan 3 fabrikayı ziyaret eden Yavuz, yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Yavuz, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda Kocaeli adına katkılarını sunmaya devam eden, istihdama, üretime, ihracata ve ülkenin gelişmesine destek veren sanayiciler ve iş adamlarını kutlayarak, "Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna katkı sunan, tedarikinde zaman zaman güçlük çektiğimiz ya da yüksek maliyetler ödediğimiz bir takım yüksek teknolojik ürünleri üreten, 80 ülkeye ihracat yapan ve ihracatla büyüyen firmalarımızı memnuniyetle gördük." ifadelerini kullandı.

        Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, dünyayla yarışan ve rekabet eden küresel bir güç olacaklarını, bu vizyonla yola devam edeceklerine işaret eden Yavuz, şunları söyledi:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, Milli Teknoloji Hamlesi programının sahada uygulandığını görmekten de büyük mutluluk duyuyorum. Yeni ürünlerin, gerekse ikame ürünlerin hızla yapıldığını ve hizmete sunulduğunu görüyoruz. Başta siz değerli firma ve girişimcilerimize, burada önemli hizmetler yapan kıymetli İMES Organize Sanayi Bölgesi yönetimine, çalışanlarımıza, alın ve akıl teri döken herkese teşekkür ediyor, bu mutluluğu ve gururu bizlere yaşattığınız için sizleri gönülden tebrik ediyoruz."

        İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan da Vali Yavuz'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Desteğiniz sayesinde, devletimizi her daim yanımızda hissediyor ve bu şevkle canla başla çalışıyoruz." dedi.

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