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        Kocaeli'de fabrikadan hırsızlık olayında taraflar lösemili çocuklara bağış karşılığında uzlaştı

        Kocaeli'de fabrikadan hırsızlık olayında taraflar, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) 70 bin lira bağış ile firmaya 50 bin lira ödeme karşılığında uzlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:43 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:43
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        Kocaeli'de fabrikadan hırsızlık olayında taraflar lösemili çocuklara bağış karşılığında uzlaştı
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        Kocaeli'de fabrikadan hırsızlık olayında taraflar, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) 70 bin lira bağış ile firmaya 50 bin lira ödeme karşılığında uzlaşmaya vardı.

        Dilovası ilçesinde 17 Eylül 2022'de A.Y.T ve T.Ü'nün çalıştıkları fabrikadan kablo ve elektrik malzemesi çaldığının anlaşılması üzerine firma yetkilisi şikayetçi oldu.

        Şüpheliler hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturma başlatıldı.

        İlgili suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle dosya, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

        Uzlaştırmacı H.A.B tarafından yapılan görüşmede, firmanın avukatı S.N. şüphelilerden LÖSEV'e 70 bin lira bağış, firmaya da 50 bin lira ödeme yapılmasını talep etti.

        Teklifi kabul eden bu kişilerin, LÖSEV'e 70 bin lira bağışta bulunması, firmaya da 50 bin lira ödeme yapmasıyla taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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