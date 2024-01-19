Kocaeli'de şambrelden düşerek öldüğü öne sürülen kadının yakınları suç duyurusunda bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde karda kaydığı şambrelden düşerek yaşamını yitirdiği iddia edilen kadının yakınları, işletme hakkında suç duyurusunda bulundu.

İlçedeki bir tesise ait alanda 14 Ocak'ta şambrelle karda kayan Tuğba Paloluoğlu (50), pistten çıkarak düştü.

Özel hastaneye kaldırılan Paloluoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Paloluoğlu'nun yakınları, tesisin çevresindeki tel örgülerde boşluk bulunduğunu öne sürerek ihmal iddiasıyla işletme ve sorumlular hakkında Körfez Adliyesine suç duyurusunda bulundu.

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