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        Kocaeli'de şambrelden düşerek öldüğü öne sürülen kadının yakınları suç duyurusunda bulundu

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde karda kaydığı şambrelden düşerek yaşamını yitirdiği iddia edilen kadının yakınları, işletme hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:16 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:16
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        Kocaeli'de şambrelden düşerek öldüğü öne sürülen kadının yakınları suç duyurusunda bulundu
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde karda kaydığı şambrelden düşerek yaşamını yitirdiği iddia edilen kadının yakınları, işletme hakkında suç duyurusunda bulundu.

        İlçedeki bir tesise ait alanda 14 Ocak'ta şambrelle karda kayan Tuğba Paloluoğlu (50), pistten çıkarak düştü.

        Özel hastaneye kaldırılan Paloluoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Paloluoğlu'nun yakınları, tesisin çevresindeki tel örgülerde boşluk bulunduğunu öne sürerek ihmal iddiasıyla işletme ve sorumlular hakkında Körfez Adliyesine suç duyurusunda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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