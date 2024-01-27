Kocaeli'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kafeteryadan hırsızlık yaptıklarını iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kafeteryadan hırsızlık yaptıklarını iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir kafeteryadan piyasa değeri yaklaşık 900 bin lira olduğu değerlendirilen malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucu ekipler, şüpheliler M.A.Ç, K.G. ve E.Ö'yü gözaltına aldı, çalınan malzemeler işletme sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.
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