Kocaelispor, santrfor Toheeb Emmanuel Lawal'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 19 yaşındaki Nijeryalı santrfor Toheeb Emmanuel Lawal'ı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Lawal. Kulübümüz, Toheeb Emmanuel Lawal ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Lawal, Kocaelispor yöneticilerinin Nijerya seyahatinde dikkati çekmiş, denenmek üzere kulübe davet edilmişti.

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