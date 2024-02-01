Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor, santrfor Toheeb Emmanuel Lawal'ı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 19 yaşındaki Nijeryalı santrfor Toheeb Emmanuel Lawal'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 14:44 Güncelleme: 01.02.2024 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, santrfor Toheeb Emmanuel Lawal'ı kadrosuna kattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 19 yaşındaki Nijeryalı santrfor Toheeb Emmanuel Lawal'ı renklerine bağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Lawal. Kulübümüz, Toheeb Emmanuel Lawal ile 4,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Lawal, Kocaelispor yöneticilerinin Nijerya seyahatinde dikkati çekmiş, denenmek üzere kulübe davet edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        Ramazan Hoca cinayetinde katil zanlısı yakalandı!
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        Yurt dışına seyahatte rekorların yılı
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        AB'deki Ukrayna krizinde karar
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki!
        Alman istihbaratında soruşturma
        Alman istihbaratında soruşturma
        MSB'den F-16 açıklaması
        MSB'den F-16 açıklaması
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Oturduğu apartmanın önünde cesedi bulundu
        Oturduğu apartmanın önünde cesedi bulundu
        Kocaeli Şehir Hastanesinde günlük ortalama 5 bin acil ve poliklinik hizmeti...
        Kocaeli Şehir Hastanesinde günlük ortalama 5 bin acil ve poliklinik hizmeti...
        Fen lisesi öğrencileri Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ile görüşmenin h...
        Fen lisesi öğrencileri Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ile görüşmenin h...
        Karamürsel'de bir okulun deprem riski taşıyan 2 blokunun yıkımına başlandı
        Karamürsel'de bir okulun deprem riski taşıyan 2 blokunun yıkımına başlandı
        Tanker ile otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı
        Tanker ile otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı
        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı...
        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı...