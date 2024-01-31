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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar

        Gölcük'te 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin açılan davada cinayet sanığı iki kardeşten biri müebbet, diğeri de 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 23:13 Güncelleme: 31.01.2024 - 23:13
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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar
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        Gölcük'te 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin açılan davada cinayet sanığı iki kardeşten biri müebbet, diğeri de 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Özcan Y. ve kardeşi Özkan Y, tutuksuz müşteki sanıklar Ö.A. ve G.Y. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık İ.S. ise duruşmaya gelmedi.

        Duruşmada, sanıklar esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmalarını yaptı.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özcan Y'yi Osman Akyol'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum ederken, H.A. ve Ö.A'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs suçundan" toplam 26 yıl 3 ay hapis, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Diğer cinayet sanığı Özkan Y'ye ise Osman Akyol'a yönelik "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası, H.A. ve Ö.A'ya yönelik "öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 21 yıl 10 ay hapis, Ö.A'ya yönelik "tehdit" suçundan 3 ay 22 gün ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 10 ay hapis cezası verildi.

        Müşteki sanık Ö.A'ya da Özkan Y, G.Y. ve İ.S'ye yönelik "yaralama" suçundan toplam 1 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Müşteki sanıklardan G.Y, Ö.A'ya yönelik "yaralama" suçundan 1500 lira para cezasına çarptırıldı.

        Diğer bir müşteki sanık İ.S'nin ise O.A. H.A. ve Ö.A'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 20 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum edilirken, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

        - Olay

        Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'nde 20 Mayıs 2022'de Osman Akyol, eşi H.A. ve kardeşi Ö.A. ile Özkan Y. ve ağabeyi Özcan Y. arasında tartışma çıkmıştı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda yaralanan O.A, hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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