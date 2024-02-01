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        Karamürsel'de bir okulun deprem riski taşıyan 2 blokunun yıkımına başlandı

        Karamürsel ilçesinde, Amiral Karamürsel İlkokulunun deprem riski taşıyan 2 blokunun yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 10:53 Güncelleme: 01.02.2024 - 10:53
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        Karamürsel'de bir okulun deprem riski taşıyan 2 blokunun yıkımına başlandı
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        Karamürsel ilçesinde, Amiral Karamürsel İlkokulunun deprem riski taşıyan 2 blokunun yıkımına başlandı.

        4 Temmuz Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve Okul Müdürü Muammer Aksoy, yıkımı gerçekleştiren firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çakır, yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 8 okulda depreme dayanıklılık incelemesi yapıldığını hatırlatarak, "Yapılan incelemeler sonucunda, Amiral Karamürsel İlkokulu ile Yalakdere İlkokulu hakkında yıkım ve yeniden yapım kararı verilmiştir." dedi.

        Amiral Karamürsel İlkokulu'nun deprem riski taşıyan A ve B bloklarının yıkıldığına işaret eden Çakır, şunları söyledi:

        "Okuldaki tüm öğrencilere C Blok'ta ikili eğitim verilmektedir. Okulun toplam derslik sayısı 37, öğrenci sayısı 987’dir. Yıkılan A blok 1964 yılında, B Blok ise 1984 yılında yapılmıştır. Yıkım ve bahçenin temizlik işlemleri hafta sonuna kadar tamamlanacaktır. Yalakdere İlkokulu, derslik sayısı 10, öğrenci sayısı 78’dir. Okul 1993 yılında yapılmıştır. Yalakdere İlkokulunun yıkım ve yeniden yapım aşamalarında öğrenciler, aynı bahçede eğitim veren Yalakdere Ortaokulunda ikili eğitime geçilerek öğrenim görmektedir. Okul binası boşaltılmış olup, 2. dönem sonunda yıkımı gerçekleşecektir."

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