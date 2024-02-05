Kocaeli'de 37 bin 240 makaron ile 58 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 37 bin 240 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 58 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kentte kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Gebze ve Körfez ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 17 bin 240'ı dolu olan 37 bin 240 makaron, 58 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 545 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.