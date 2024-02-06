Gebze Teknik Üniversitesi akademisyeninin sodyum-iyon batarya projesi AB'den fon aldı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rezan Demir Çakan'ın geliştirilebilir soydum-iyon piller alanında hazırladığı araştırma projesi, Avrupa Komisyonu'ndan "Twinning Aksiyonu" fonu almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Çakan'ın proje yürütücüsü olarak öncelikli hedefinin, sodyum-iyon bataryalar başta olmak üzere bu alanda üniversiteyi Türkiye'de cazibe merkezi haline getirmek olduğu belirtildi.

Sodyum bazlı batarya sektörüne dinamizm kazandırarak akademi ve sanayi arasındaki bağları güçlendirmenin de amaçlandığı anlatılan açıklamada, GTÜ, Reaktivite ve Katı Madde Kimyası Laboratuvarı (CNRS-LRCS), sodyum-iyon batarya üreticisi (TIA) ve Humboldt Üniversitesi Berlin (HUB) iş birliğinde üç yıl sürecek çalışmada çok sayıda çalıştayın yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, yaz okulu ve konferansalar düzenlenerek, GTÜ ve Türkiye'deki diğer akademik kurumların yanı sıra batarya ekosistemindeki dış paydaşların da değişim programları aracılığıyla konsorsiyum ortaklarının olanaklarından yararlanabileceğine değinildi.

Twinning Aksiyonu'nun, gelişmekte olan ülkelerde yer alan araştırma kurumlarının bilim ve teknoloji kapasitesi ile araştırma profilinin geliştirilmesi amacıyla uluslararası kabul görmüş iki Avrupa kurumu ile eşleştirilmesi esasına dayandığı anlatılan açıklamada, projenin sodyum-iyon bataryalar için hem laboratuvar esaslı çalışmalara hem de endüstriyel ölçekte hücre geliştirmeye odaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, bataryalar için Fransa'dan CNRS-LRCS ve sodyum-iyon batarya üreticisi TIA ile Almanya'dan HUB'un konsorsiyum ortaklığı oluşturduğu kaydedildi.