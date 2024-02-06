Kocaeli'de bir kadını öldüren sanık hakim karşısına çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadını silahla öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadını silahla öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdoğan Y. ile maktul Dürdane K'nin oğulları müştekiler M.K, E.K, Y.K. ve görümcesi Y.A. ile taraf avukatları katıldı.
Sanığın savunması ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanık ile maktul arasındaki görüşmelere ilişkin telefon kayıtlarının incelenmesini kararlaştırdı.
Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
- Olay
Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde 24 Mayıs 2023'te Erdoğan Y, evlilik teklifini kabul etmediği iddiasıyla Dürdane K'yi tabancayla ateş ederek yaralamış, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın hayatını kaybetmişti.
Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan zanlı, adli makamlarca tutuklanmıştı.
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