Kocaeli'de bir kadını öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Sanığın savunması ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanık ile maktul arasındaki görüşmelere ilişkin telefon kayıtlarının incelenmesini kararlaştırdı.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdoğan Y. ile maktul Dürdane K'nin oğulları müştekiler M.K, E.K, Y.K. ve görümcesi Y.A. ile taraf avukatları katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.