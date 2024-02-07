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        Kocaeli'de park halindeki 5 araca zarar verildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz kişilerce çizildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 08:47 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:01
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        Kocaeli'de park halindeki 5 araca zarar verildi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz kişilerce çizildi.

        Kadıköy Mahallesi Işıklı Sokak'ta park halindeki araçlarının çizildiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 5 araca zarar verildiğini tespit etti.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, araçlara zarar verenleri tespit etmek için çalışma başlattı.

        Araçları çizilen sürücüler, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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