Kocaeli'de park halindeki 5 araca zarar verildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz kişilerce çizildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz kişilerce çizildi.
Kadıköy Mahallesi Işıklı Sokak'ta park halindeki araçlarının çizildiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 5 araca zarar verildiğini tespit etti.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, araçlara zarar verenleri tespit etmek için çalışma başlattı.
Araçları çizilen sürücüler, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
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