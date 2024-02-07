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        Kocaeli'de sağlık çalışanları için yapılan konutlar sahiplerine teslim edildi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince sağlık çalışanları için inşa edilen konutlar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:45 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:45
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        Kocaeli'de sağlık çalışanları için yapılan konutlar sahiplerine teslim edildi
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince sağlık çalışanları için inşa edilen konutlar tamamlandı.

        Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde, 36 bin 93 metrekare alanda hayata geçirilen Sağlıkkent Konutları projesindeki 502 dairenin anahtarları, düzenlenen törenle hak sahiplerine verildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, törende yaptığı konuşmada, proje fikrinin pandemi döneminde ortaya çıktığını, o anlarda topluma moral vermek gerektiğini belirtti.

        Pandemide sağlık çalışanlarının canlarını tehlikeye atarak çalıştığına dikkati çeken Büyükakın, "O an tedavisinden çok da emin olmadığımız hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanları ki bazılarını kaybettik. Onlar da hastalandı ve hayatlarını kaybettiler. İnsanların hayata tekrar tutunması için mücadele ederken hayatlarından oldular. Orada da aynı şeyi gördük, bu millet birbirine sıkı sıkıya bağlı." diye konuştu.

        Büyükakın, gelecek dönem birinci önceliklerinin kenti dirençli şehir haline getirmek olduğunu vurgulayarak, dirençli şehir kavramının depremin yanında sosyal meseleleri de kapsadığını ifade etti.

        TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ile "Deprem Riski Altındaki Yapıların Belirlenmesi" projesi protokolü kapsamında çalışmaların Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) desteğiyle yapıldığını anlatan Büyükakın, Kocaeli'de yaklaşık 315 bin bina bulunduğunu bildirdi.

        Büyükakın, 1999 öncesi yapıların daha sorunlu oldukları gerçeğinden hareketle taramalara başladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

        "Kentte 1999 öncesi yapılan yaklaşık 160 bin bina var. Zemine de baktık, 1, 2, 3, 4 ve 5. derecede sınıflandırdık. Haritaların üzerine binalar oturtuldu. Şu anda kentin neresinde, 1999 öncesinde yapılmış bina ne durumda, bunun envanterini elimize aldık. Bunun bir kısmını kentsel dönüşümle yeniliyoruz. Diğer kısmını da hızlı şekilde yenileyeceğiz. Bazı yerler kendiliğinden dönüşecek, bazı yerlerde rezerv alanlar oluşturulacak."

        - Sağlık çalışanlarına anahtarlar teslim edildi

        Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da herkesin Kovid-19'dan uzak durmaya çalıştığı dönemde sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede ön safta yer aldığının altını çizdi.

        İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ise salgın sürecinin aşılmasında sağlık çalışanlarının büyük rol oynadığını dile getirerek, Büyükakın ve ilçe belediye başkanlarının da kendilerine bu süreçte destek verdiğini söyledi.

        Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Pehlevan, proje dolayısıyla Büyükakın'a teşekkür etti.

        Sağlık çalışanları adına konuşan Zehra Şen de fedakarlıkla çalışan arkadaşlarına ve projeyi gerçekleştiren Büyükakın'a teşekkür ederek, hak sahiplerinin konutlarında sağlıkla, huzurla ve güvenle oturmalarını temenni etti.

        Konuşmaların ardından Büyükakın, Kocaman, Pehlevan, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü ve diğer protokol üyeleri, hak sahiplerinden 5 sağlık çalışanına anahtarlarını teslim etti.

        Daha sonra protokol üyeleri, daireleri gezerek incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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