Kocaeli'de evinde düşen kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinde abdest aldığı sırada düşen kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinde abdest aldığı sırada düşen kişi yaralandı.
Ulus Mahallesi 2136. Sokak'ta Muammer A, evinde abdest aldığı sırada ayağının kayması sonucu düşerek başından yaralandı.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.