Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de evinde düşen kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinde abdest aldığı sırada düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 18:19 Güncelleme: 07.02.2024 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de evinde düşen kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinde abdest aldığı sırada düşen kişi yaralandı.

        Ulus Mahallesi 2136. Sokak'ta Muammer A, evinde abdest aldığı sırada ayağının kayması sonucu düşerek başından yaralandı.

        Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        CNN ile The Guardian arasında 'İsrail' tartışması
        CNN ile The Guardian arasında 'İsrail' tartışması
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        Netanyahu savaş kabinesine danışmadan mı ateşkesi onayladı?
        Netanyahu savaş kabinesine danışmadan mı ateşkesi onayladı?
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle dolandırıldılar!
        Ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle dolandırıldılar!
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Sol bekte işlem tamam!
        Sol bekte işlem tamam!
        Yaşayan en yaşlı insanlar
        Yaşayan en yaşlı insanlar
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"

        Benzer Haberler

        Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırı...
        Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırı...
        Kocaeli'de çocuğa cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl 6 ay h...
        Kocaeli'de çocuğa cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl 6 ay h...
        Vali Yavuz, İzmit İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu
        Vali Yavuz, İzmit İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu
        Çocuğunu almaya gittiği okulun bahçesinde öldürülen servis şoförü toprağa v...
        Çocuğunu almaya gittiği okulun bahçesinde öldürülen servis şoförü toprağa v...
        Kocaeli'de sağlık çalışanları için yapılan konutlar sahiplerine teslim edil...
        Kocaeli'de sağlık çalışanları için yapılan konutlar sahiplerine teslim edil...
        Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattında ilk test...
        Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattında ilk test...