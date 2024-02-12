Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın ikinci katının mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen apartmandaki 3'ü çocuk 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildi
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında dairenin mutfağında hasar oluştu.
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