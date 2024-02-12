Kocaeli'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 2 zanlı tutuklandı
Kocaeli'de terör örgütleri PKK ile DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de terör örgütleri PKK ile DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Körfez ve Gölcük ilçelerinde operasyon düzenledi.
Operasyonlarda silahlı terör örgütleri DEAŞ ve PKK bünyesinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 zanlı yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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