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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün otomobille çarpması sonucu yaralanan polis memuru, tedavinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 00:06 Güncelleme: 02.03.2024 - 00:06
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün otomobille çarpması sonucu yaralanan polis memuru, tedavinin ardından taburcu edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nenehatun Mahallesi Turgut Reis Caddesi'ndeki okulun önünde uygulama yaparken durumundan şüphelendikleri plakası öğrenilemeyen M.E.Ç. (17) idaresindeki bir otomobili durdurdu.

        Polis memuru Samet Y, kontrol etmek istediği sırada sürücünün aracı hareket ettirmesi üzerine yere düşerek yaralandı.

        Yaralı polis, çağrılan sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        "Dur" ihtarına uymayıp aracıyla olay yerinden kaçan ve ehliyeti bulunmayan M.E.Ç. ile yanındaki M.M.T. (19) polis ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap'ın da hastaneye giderek geçmiş olsun dileklerini ilettiği Samet Y. taburcu edildi.

        Öte yandan olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin "dur" ihtarına rağmen hareket etmesi, bu sırada polis memurunun sürüklenmesi ve yere düşmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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